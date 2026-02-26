Размер шрифта
Молнии почти одновременно ударили в трех жителей Австралии

ABC News: в Австралии молнии почти одновременно ударили в трех человек
Shutterstock/FOTODOM

Молнии почти одновременно ударили в трех жителей Австралии, пишет ABC News.

По данным местных СМИ, 78-летний Майкл Дэй выгуливал собаку по кличке Месси в пригороде Перта около 8:30 утра, когда рядом ударила молния. Мужчина получил ожоги живота и бедра. Его дочь Карин Авалос рассказала, что узнала о произошедшем от мужа, после чего сразу приехала на место инцидента. По ее словам, пострадавший был госпитализирован и испытывает сильную боль, однако семья рада, что его жизни ничего не угрожает.

В тот же момент на востоке Перта травмы получила 16-летняя школьница Джорджия Рицци. Молния ударила в баскетбольное кольцо рядом с теннисным кортом школы в районе Маунт-Хелена, после чего электрический разряд затронул девушку и ее подругу. Подросток сообщила, что почувствовала сильную боль в голове и вибрацию позвоночника, а также временное онемение ног. Учителя оказали первую помощь и вызвали скорую, после чего девочек доставили в больницу для обследования. Позже Рицци выписали с рекомендацией наблюдать за симптомами.

По информации СМИ, в Перте в тот день три человека были госпитализированы из-за травм, вызванных ударом молнии.

Ранее момент удара молнии в солдата попал на видео.

 
