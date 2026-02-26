В Китае мальчик подал в суд на отца, потратившего его накопленные деньги, пишет South China Morning Post.

Десятилетний мальчик после развода родителей жил с отцом и на протяжении нескольких лет копил деньги. По данным суда, средства — $11 тысяч — хранились на банковском счете, открытом мужчиной на имя сына.

Позже отец вступил в повторный брак и отправил сына жить к матери. Женщина обнаружила, что бывший супруг без согласия ребенка снял со счета все деньги и использовал их для оплаты свадебных расходов. На просьбу вернуть деньги мужчина ответил отказом, заявив, что подарки были сделаны родственниками из его круга и должны перейти сыну лишь после совершеннолетия.

После этого мальчик подал иск. В суде отец утверждал, что инициатором разбирательства выступила мать ребенка, однако суд признал, что подаренные средства являются личной собственностью несовершеннолетнего. Использование денег без разрешения было расценено как нарушение имущественных прав, несмотря на статус отца как законного опекуна. В результате суд обязал мужчину вернуть всю сумму.

