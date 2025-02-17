В Бразилии засняли на видео момент, как телефон загорелся в заднем кармане

В Бразилии женщина получила сильные ожоги из-за телефона, взорвавшегося в ее заднем кармане, пишет The Indian Express.

На кадрах видно, как женщина и ее муж спокойно выбирают товары в магазине, когда из заднего кармана джинсов бразильянки начинает идти дым. Через несколько секунд появляется пламя, охватившее ее поясницу. Женщина в панике пытается потушить огонь, а супруг сразу же бросается ей на помощь.

Пострадавшую срочно доставили в больницу Альфредо Абраао, где врачи диагностировали у нее ожоги первой и второй степени на руке, предплечье, спине и ягодицах. Как выяснилось, взорвавшимся устройством был смартфон Motorola Moto E32, которому не исполнилось и года. Супруг женщины, Матеус Лима, рассказал, что они все еще выплачивали кредит за телефон, когда произошел инцидент. Он также отметил, что его жена глубоко потрясена случившимся и считает важным предупредить других об опасности перегрева аккумуляторов в телефонах.

Компания Motorola оперативно отреагировала на инцидент, выпустив официальное заявление. В нем говорится, что производитель связался с пострадавшей для выяснения обстоятельств и проведения технического анализа устройства.

«Безопасность наших клиентов остается нашим главным приоритетом, и вся наша продукция проходит строгие испытания для обеспечения безопасной эксплуатации», — подчеркнули в компании.

Ранее семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар.