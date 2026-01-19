Первыми покорившими Антарктиду мотоциклистами стали «Ночные волки»

Русские мотоциклисты и члены мотоклуба «Ночные волки» Юрий Волков и Станислав Прохоров завершили 19 января экспедицию в Антарктиде, в ходе нее были поставлены три мировых рекорда. Об этом сообщили в клубе.

Уточняется, что «Ночные волки» стали первыми мотоциклистами, совершившими мотопробег по Антарктиде.

Рекордом признано проведение первого в мире мотопробега по Антарктиде. Также в рамках экспедиции совершен самый большой пробег на мотоциклах по ледовому континенту — протяженность маршрута составила более 500 км, он включал три антарктические станции: «Молодежная», «Прогресс» и «Мирный». Ранее подобных путешествий в таких условиях не совершалось.

Еще одним рекордом стало достижение на мотоцикле самой южной широты.

Отмечается, что ранее Прохоров уже установил три мировых рекорда в Арктике.

«Команде повезло c погодой: температура была довольно высокой для этих широт. Мы чувствовали себя комфортнее, чем ожидали, но ехать было сложно из-за повышенной вязкости снежно-ледовой поверхности. Мы сохраняли бдительность и использовали весь наш арктический опыт», - рассказал руководитель экспедиции Юрий Волков.

Кроме того, «Ночные волки» доставили на станцию «Прогресс» и торжественно открыли бюст Михаила Сомова, полярного исследователя и Героя Советского Союза. Он изготовлен мотоклубом в дар полярникам.

После члены экспедиции погрузились на научно-исследовательское судно «Академик Федоров», на нем мотоциклисты прибудут в порт Кейптаун (ЮАР), откуда на самолете последуют в Москву.