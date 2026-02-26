В предстоящие выходные оттепель принесет в Москву ледяной дождь

В предстоящие выходные в Москву придет оттепель. В субботу, 28 февраля, температура воздуха начнет повышаться, что приведет к постепенному сходу сугробов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Начавшись в конце февраля, оттепель задержится в столичном регионе и в первых числах марта, отметил синоптик. По его словам, в эти дни ожидается, что ночью температура воздуха будет около 0 градусов, а днем от +1 до +3 градусов. При этом будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 м/с.

«В пятницу, [27 февраля], еще не исключен ледяной дождь. А в субботу и воскресенье, [1 марта], локально может быть мокрый снег с дождем», — предупредил Шувалов.

В то же время оттепель не задержится надолго – в марте в столицу могут вернуться морозы до -10 градусов, добавил синоптик.

