В Иркутской области пенсионерка случайно постирала кота в стиральной машине

В Иркутской области пенсионерка случайно постирала своего кота в стиральной машине, женщина загрузила в барабан тюль и не заметила там питомца. Об этом сообщает Ассоциация ветеринарии региона.

Инцидент произошел в Усолье, пожилая женщина решила освежить шторы и сложила их в стиральную машину, не проверив, нет ли внутри кота. Она выбрала режим с низкой температурой и без отжима, поэтому животное не получило ожогов и переломов.

Однако состояние питомца было тяжелым, упало давление, нарушилась координация, сильно понизилась температура тела. Ветврачи несколько часов боролись за его жизнь. Когда кот окончательно пришел в себя, его вернули хозяйке. Сейчас питомец чувствует себя хорошо.

До этого котенка постирали с отжимом в стиральной машине и бросили в российской ветклинике. Спасти животное не удалось.

Ранее кот чудом выжил после машинной стирки в Рождество.