Россиянам назвали топ-5 самых опасных ультрапереработанных продуктов

Регулярное употребление ультрапереработанной пищи очень опасно для здоровья. На этом фоне в некоторых странах хотят ужесточить контроль за применением химических добавок, используемых для придания вкуса и аромата еде. Среди таких продуктов, которые подвергаются наиболее сильной обработке, можно выделить топ-5 самых вредных, рассказала RT врач-диетолог Наталья Павлюк.

Возглавляет антирейтинг переработанных продуктов сладкая газировка, в которой очень много сахара, красителей, ароматизаторов. Если человек ее часто пьет, то это создает риски сахарного диабета, ожирения и в целом грозит сокращением длительности жизни, предупредила врач.

На второе место она поставила колбасы, сосиски и готовые котлеты, отметив, что это переработанные мясные изделия с обилием соли, жиров, усилителями вкуса, консервантами, красителями.

«При выборе таких продуктов нужно обращать внимание на состав, жирность (до 17%) и количество добавок. Чем короче и понятнее список, тем изделие менее вредное», — подчеркнула Павлюк.

Далее в антирейтинге следует фабричная кондитерка – например, печенье, булочки, жевательный мармелад. В таких продуктах много добавок, причем у детей они могут провоцировать симптомы СДВГ, а также вызывать тревожность, раздражительность. Лучше заменить такие «химозные» сладости на пастилу, обычное печенье и натуральный шоколад, посоветовала врач.

Также в список вредной ультрапереработанной пищи она внесла пиццу, но не домашнюю, а «фастфудную», в которой много колбасы, соусов. Готовится такая пицца при высоких температурах, что приводит к образованию канцерогенов.

Замыкают топ-5 снеки – чипсы, сухарики и так далее.

«Это продукты с высокой степенью обработки, содержащие жиры, усилители вкуса и ароматизаторы в большом количестве», — заключила врач.

Исследователи до этого выяснили, что у ультрапереработанные продукты следует рассматривать не просто как еду, а как промышленно созданные вещества, вызывающие зависимость. Речь идет прежде всего о сочетании сахара, жиров и соли в пропорциях, которые не встречаются в природе. Эти продукты по сути предварительно «переварены», чтобы максимально быстро воздействовать на мозг, по степени вреда они не уступают сигаретам, подчеркнули ученые.

Россиянам ранее назвали простой способ есть больше и при этом худеть.