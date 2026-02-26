Размер шрифта
Ветеринар объяснил, как отличить линьку у питомца от гормонального сбоя

Ветеринар Цыпленков: линька питомца отличается от сбоя состоянием кожи
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Обильная линька у питомцев может быть связана не со сменой сезона, а с нарушениями обмена веществ или гормональным сбоем, отличить процессы можно по характеру выпадения волос и состоянию кожи. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, линька обычно происходит весной, когда организм кошек и собак избавляется от зимнего подшерстка. Однако в случае, если шерсть сыплется постоянно, речь может идти о внутренних проблемах, которые связаны с питанием или эндокринной системой. В этом случае эксперт посоветовал обратиться к ветеринару.

Цыпленков добавил, что владельцам важно также вмешиваться в процесс линьки.

«Самое простое и важное — регулярное вычесывание, особенно в период линьки. Чем быстрее вы удалите старый пух, тем легче животному пережить этот процесс. Это не только улучшает внешний вид, но и способствует здоровью кожи. Других особых мер помощи в этот период не требуется», — заключил он.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что при линьке шерсть животных выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Однако покраснения, корочки или участки полного облысения могут говорить о развитии дерматологических заболеваний, предупредил эксперт.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.

 
