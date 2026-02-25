Размер шрифта
Полицейские украли 10 млн рублей из багажа пассажиров в столичном аэропорту и поплатились

Домодедовские полицейские, укравшие миллионы из багажа, получили реальные сроки
Shutterstock

Полицейские украли деньги из багажа пассажиров в аэропорту Домодедово и получили реальные сроки, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.

Домодедовский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ЛУ МВД России на аэропорту «Домодедово», Петрову Н. и Терентьеву К., за кражу в особо крупном размере и превышение должностных полномочий (п. «б» ч. 4 ст. 158 и п.п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, во время дежурства в аэропорту они узнали о чемоданах граждан Кыргызстана с рейса Москва — Бишкек, не допущенных таможней к перелету.

В чемоданах было 80 млн рублей (по 40 млн в каждом), после досмотра их передали в комнату невостребованного багажа.

Тогда Петров и Терентьев тайно похитили из одного чемодана 10 млн рублей. Суд признал их виновными, назначив каждому по 7,5 лет колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Якутии пятерых полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного.

 
