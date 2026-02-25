Размер шрифта
Россиян предупредили о схемах, построенных по архетипу «одинокого романтика»

Психолог Шпагина рассказала о схеме мошенников вокруг образа одинокого романтика
Shutterstock

В последнее время злоумышленники начали применять мошеннические схемы, основанные на образе одинокого романтика. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам эксперта, в переписке злоумышленник признается жертве в любви и убеждает, что ему нужны не деньги, а исключительно чувства. Однако спустя месяц он внезапно просит крупную сумму — от 20 до 100 тысяч рублей — якобы на билет для долгожданной встречи. Как отметила специалист, с точки зрения психологии в такой ситуации срабатывает сложный комплекс механизмов, который она назвала «ловушкой эмоционального инвестора».

Психолог отметила, что в основе данной мошеннической схемы лежит не воздействие на страх или жадность, а эксплуатация фундаментальной человеческой потребности в любви и признании. Первый этап такой стратегии, по словам специалиста, заключается в обезоруживании потенциальной жертвы.

Шпагина объяснила, что фраза «мне не нужны твои деньги, а нужен только ты» притупляет критическое мышление жертвы, запуская процесс стремительного сближения. В результате недель переписки в организме начинают вырабатываться гормоны привязанности (окситоцин) и дофамин, создающий предвкушение счастья. Вторым этапом, как отметила психолог, становится невозможность для жертвы отступить.

По словам специалиста, согласиться с тем, что чувства были фальшивыми, для человека означает разрушить собственную картину мира и обесценить пережитые эмоции.

Особую роль в мошеннической схеме, как отметила психолог, играет эффект «избранности». Даже зная о многочисленных аналогичных преступлениях, жертва убеждает себя, что ее случай уникален. Мошенники, в свою очередь, мастерски поддерживают эту иллюзию, подстраивая сценарий под личные переживания и мечты человека.

Ранее были названы схемы мошенников, которые активно используются в 2026 году.

 
