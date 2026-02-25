Размер шрифта
В России предложили создать каталог региональных архитектурных образов и орнаментов

Экспертный совет при НЦ «Россия» разработает национальный архитектурный код
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Единый национальный каталог характерных образов и орнаментов регионов России предложила создать главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. Инициатива прозвучала на заседании коллегии Экспертного совета в Национальном центре «Россия», посвященном формированию современной архитектурной идентичности страны.

Кузьмина уточнила, что данный каталог станет практическим руководством для застройщиков при разработке проектной документации.

К работе над документом планируется привлечь профессиональных архитекторов из разных субъектов России.

Кузьмина также предложила создать профильные рабочие группы для внедрения элементов национальной идентичности в массовое жилищное строительство и использования бюджетных объектов как пилотных примеров «российского стиля».

Инициативу поддержал заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что такие базы знаний станут бесценными методическими рекомендациями для строительной отрасли.

Кроме того, Жарич отметил, что подобные каталоги необходимо разработать и по другим направлениям.

В свою очередь, глава департамента комплексного развития территорий (КРТ) Минстроя Росси Мария Синичич в ходе заседания подчеркнула, что визуальный код должен быть интегрирован в градостроительные процедуры.

По ее словам, КРТ — идеальный инструмент, чтобы на ранней стадии проекта закладывать ценности и смыслы, потому необходимо проводить профессиональные конкурсы для привлечения профессионального сообщества там, где нет универсальных решений.

Сообщается, что профильные рабочие группы приступят к разработке национального архитектурного кода России с учетом всех поступивших предложений.

 
