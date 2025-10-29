На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец утверждал, что у его 12-летнего сына опухоль мозга, и собирал пожертвования

В Бразилии многодетный отец заставлял сына притворяться больным ради денег
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Бразилии утверждал, что у его сына опухоль мозга, и собирал пожертвования. Об этом информационный портал G1.

27 октября подозреваемого задержали в Буритизейро. В этот момент он находился в машине с тремя собственными детьми в возрасте 22, 12 и 9 лет. 50-летний мужчина заявил, что у его среднего сына опухоль головного мозга и ему нужна инвалидная коляска.

На вопрос о наличии каких-либо заболеваний сам подросток ответил, что у него проблемы с позвоночником, а затем заявил, что страдает обмороками. Когда полиция нашла в салоне автомобиля поддельные медицинские документы, отец семейства признал, что «немного преувеличил болезнь сына», чтобы собрать пожертвования.

Последние 10 дней он ездил по региону, заезжая в церкви и выпрашивая деньги. В одном из случаев мужчина схватил микрофон после окончания мессы и собрал очередь из прихожан, готовых отдать деньги. Часть средств, полученных во время таких сборов, он положил на счет старшего сына, а при обыске у него изъяли еще 6000 реалов. Бразильца арестовали по обвинению в мошенничестве.

Ранее мошенник выманил деньги у женщины, выдавая себя за астронавта, застрявшего в космосе.

