В Омане 20 верблюдов дисквалифицированы с конкурса красоты за ботокс

Daily Mail: 20 верблюдов дисквалифицировали за следы ботокса на конкурсе красоты
Douglas Olivares/Shutterstock/FOTODOM

Двадцать верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Омане после выявления у животных следов косметических процедур. Об этом сообщили организаторы соревнований и ветеринарные специалисты, участвовавшие в проверке, пишет Daily Mail.

Конкурсы красоты верблюдов широко распространены в странах Персидского залива и считаются важной частью культурного наследия бедуинов. В подобных мероприятиях участвуют тысячи животных, а призовые фонды достигают миллионов долларов, что усиливает конкуренцию среди заводчиков.

По данным организаторов, на соревнованиях в Маскате некоторые владельцы животных попытались получить преимущество, прибегнув к запрещенным вмешательствам. В частности, у верблюдов обнаружили инъекции ботокса для увеличения губ, миорелаксанты для изменения выражения морды, а также силиконовые и восковые наполнители для корректировки формы горба.

Организаторы подчеркнули, что любые формы искусственного улучшения внешности верблюдов противоречат правилам и рассматриваются как мошенничество.

Ранее в Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов.

 
