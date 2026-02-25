Пьяный мужчина насильственно развращал падчерицу в Красноярске и получил 14 лет колонии

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который насильственно развращал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все происходило на протяжении нескольких месяцев. Мужчина неоднократно, будучи пьяным, совершал в отношении падчерицы насильственные действия сексуального характера, пользуясь тем, что их никто не видел. При этом он был осведомлен, что девочка не достигла возраста 12 лет.

В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал вину, подтвердил обстоятельства дела, но не согласился с количеством вменяемых эпизодов. Он пояснил, что плохо помнит события из-за опьянения.

Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на год и пять месяцев.

