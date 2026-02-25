Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пьяный мужчина насильственно развращал падчерицу в Красноярске и получил 14 лет колонии

В Красноярске осудили мужчину, который насильственно развращал падчерицу
Pixabay

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который насильственно развращал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все происходило на протяжении нескольких месяцев. Мужчина неоднократно, будучи пьяным, совершал в отношении падчерицы насильственные действия сексуального характера, пользуясь тем, что их никто не видел. При этом он был осведомлен, что девочка не достигла возраста 12 лет.

В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал вину, подтвердил обстоятельства дела, но не согласился с количеством вменяемых эпизодов. Он пояснил, что плохо помнит события из-за опьянения.

Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на год и пять месяцев.

Ранее педофил надругался над мальчиком в Петербурге, напоив его спиртным и привязав к стулу.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!