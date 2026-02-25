В Госдуме рассказали, как правильно составить завещание в 2026 году

Завещание будет признано недействительным, если оно не было заверено у нотариуса, рассказал «Газете.Ru» зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат отметил, что документ необходимо составлять в письменной форме.

«Многие ошибочно полагают, что завещание можно написать от руки и этого достаточно, но закон требует обязательного нотариального удостоверения. Завещание должно быть составлено в письменной форме, иначе оно не имеет силы. Исключения есть только для особых случаев, предусмотренных законом, — например, для людей, находящихся в больнице, участников военных действий, моряков в дальнем плавании. Но даже тогда документ должен быть удостоверен должностными лицами. Самая надежная форма — обратиться к любому нотариусу на территории страны. Для этого нужен только паспорт, документы на имущество приносить не обязательно, но желательно, чтобы точно описать, что именно вы завещаете. Нотариус проверит вашу дееспособность, убедится, что вы действуете добровольно, и поможет изложить волю четко и без двусмысленностей. Если говорить о стоимости, то госпошлина составляет всего сто рублей, плюс оплата технической работы, которая в разных регионах может немного отличаться, но в целом обычное завещание обойдется примерно в четыре тысячи рублей», — сказал он.

Панеш отметил, что недееспособные ближайшие родственники по закону все равно получат половину завещаемого имущества. Даже если оно полагается другим лицам или организациям.

«В документе можно указать не только конкретных людей, но и организации, а также прописать условия, например, обязать наследника совершить какие-то действия в пользу третьих лиц. Однако надо помнить об обязательной доле: даже если вы не включили в завещание своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга и родителей, они все равно получат не меньше половины того, что причиталось бы им по закону. Что касается отмены завещания, то здесь закон дает полную свободу. Завещатель может отменить или изменить свое распоряжение в любое время, не спрашивая ничьего согласия», — добавил он.

Депутат объяснил, как можно переоформить завещание.

«Для этого есть два способа. Первый — составить новое завещание. Оно автоматически отменяет предыдущее полностью либо в той части, в которой противоречит ему, даже если в новом документе прямо не сказано об отмене старого. Второй способ — оформить отдельное распоряжение об отмене у нотариуса. Важно понимать, что если вы отменили завещание, а потом отменили новое, старое само собой не восстанавливается. Хранится документ у нотариуса, сведения о нем вносятся в единый электронный реестр, поэтому потеря бумажного экземпляра не страшна. Наследники после открытия наследства всегда смогут найти завещание через нотариуса. Оспорить завещание можно только через суд, но если при его составлении были соблюдены все правила и нотариус зафиксировал дееспособность завещателя, сделать это будет крайне сложно», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру, в которой прописаны дети.