Бывшая главврач больницы в российском регионе получила от фармкомпаний более полумиллиона

РИА: в Псковской области экс-главврач получила более 700 тыс. руб. от фармкомпаний
Shutterstock

Экс-главврач Псковской инфекционной больницы получила от ряда фармкомпаний около 700 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Бывшая главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, обвиняемая в превышении полномочий, в 2022-2024 годах получила дополнительный доход на сумму свыше 700 тысяч рублей от иностранных фармкомпаний», — сказано в материале.

Кроме того, по данным агентства, в 2023 году Повторейко, как депутат Псковского областного собрания, имела допуск к гостайне.

В конце декабря прошлого года пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону сообщала, что бывшую главу медучреждения отправили под стражу по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она давала подчиненным незаконные указания о внесении ложных данных о применении дорогих лекарств, после чего выставляла завышенные счета в ОМС по региону. В результате учреждение нелегально получило примерно 200 миллионов рублей.

Ранее в Перми экс-главврача обвинили в получении взятки недвижимостью.

 
