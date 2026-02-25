Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Репетитор дал советы, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за короткий срок

Репетитор Еремин: при быстрой подготовке к ЕГЭ нужно составить реалистичный план
Алексей Майшев/РИА Новости

Попытки быстро выучить с нуля весь кодификатор при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ могут не принести требуемого результата. Для того чтобы эффективно подготовиться к экзаменам за короткий срок, нужно провести жесткую и честную диагностику. Об этом РИАМО рассказал репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин.

Эксперт посоветовал начать подготовку с попытки написать полноценный пробник в условиях реального экзамена. Для этого следует использовать таймер, а также отказаться от помощи справочников и гаджетов. Благодаря этому удастся определить актуальный уровень знаний и выявить имеющиеся проблемы.

«Дальше стратегия меняется: мы не учим предмет целиком, мы прицельно бьем по тем заданиям, которые принесут максимум баллов при минимальных затратах времени. Если геометрия во второй части математики решается со скрипом, оставьте ее в покое и отработайте до абсолютного автоматизма первую часть и экономическую задачу», — объяснил специалист.

По его словам, в основе реалистичного плана подготовки должны находиться не часы за рабочим столом, а конкретные небольшие цели. В расписании важно указывать не продолжительность занятия, а тему, которая должна быть на нем разобрана. При этом рекомендуется чередовать предметы и делать паузы, поскольку мозг не способен усваивать информацию после полутора часов непрерывного обучения.

Репетитор также подчеркнул важность полноценного выходного дня, во время которого не следует даже думать о предстоящих экзаменах. Благодаря этому ученику удастся отдохнуть и избежать нервного срыва.

В восстановлении ребенку могут помочь и родители, выступающие в роли союзника. Эксперт подчеркнул, что взрослые не должны давить на ученика, угрожая ему разрушенным будущем. Также важно обеспечить подростку качественный сон, правильное питание и право на тишину. В противном случае есть риск, что он столкнется со ступором и паникой во время самого экзамена.

Ранее в Госдуме сообщили о «донастройке» ЕГЭ в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!