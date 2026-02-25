Репетитор дал советы, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за короткий срок

Попытки быстро выучить с нуля весь кодификатор при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ могут не принести требуемого результата. Для того чтобы эффективно подготовиться к экзаменам за короткий срок, нужно провести жесткую и честную диагностику. Об этом РИАМО рассказал репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин.

Эксперт посоветовал начать подготовку с попытки написать полноценный пробник в условиях реального экзамена. Для этого следует использовать таймер, а также отказаться от помощи справочников и гаджетов. Благодаря этому удастся определить актуальный уровень знаний и выявить имеющиеся проблемы.

«Дальше стратегия меняется: мы не учим предмет целиком, мы прицельно бьем по тем заданиям, которые принесут максимум баллов при минимальных затратах времени. Если геометрия во второй части математики решается со скрипом, оставьте ее в покое и отработайте до абсолютного автоматизма первую часть и экономическую задачу», — объяснил специалист.

По его словам, в основе реалистичного плана подготовки должны находиться не часы за рабочим столом, а конкретные небольшие цели. В расписании важно указывать не продолжительность занятия, а тему, которая должна быть на нем разобрана. При этом рекомендуется чередовать предметы и делать паузы, поскольку мозг не способен усваивать информацию после полутора часов непрерывного обучения.

Репетитор также подчеркнул важность полноценного выходного дня, во время которого не следует даже думать о предстоящих экзаменах. Благодаря этому ученику удастся отдохнуть и избежать нервного срыва.

В восстановлении ребенку могут помочь и родители, выступающие в роли союзника. Эксперт подчеркнул, что взрослые не должны давить на ученика, угрожая ему разрушенным будущем. Также важно обеспечить подростку качественный сон, правильное питание и право на тишину. В противном случае есть риск, что он столкнется со ступором и паникой во время самого экзамена.

Ранее в Госдуме сообщили о «донастройке» ЕГЭ в 2026 году.