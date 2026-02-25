Размер шрифта
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Таганский суд Москвы.

По информации агентства, причиной стал отказал мессенджера удалить информацию об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.

10 февраля РИА Новости сообщило, что Telegram грозят административные штрафы на общую сумму до 64 млн рублей по составленным на него восьми протоколам за отказ от удаления запрещенного контента.

Семь из них составлены по статье КоАП о неудалении информации, запрещенной в соответствии с российским законодательством. Еще один — с повторным неисполнением обязанности по мониторингу и ограничению доступа к информации.

24 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил, что Telegram на фоне начатого в отношении его создателя дела может быть признан в России экстремистской организацией.

Ранее адвокат объяснил, кому грозит ответственность при признании Telegram экстремистским.

 
