Первый испытательный полет летающего автомобиля состоялся в Японии

В Токио состоялся первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японской компанией SkyDrive. Об этом сообщила компания-разработчик на своем сайте.

Полет был выполнен на самолете «SKYDRIVE (тип SkyDrive SD-05)», том же самом, который использовался в публичных полетах (※2) на выставке Osaka-Kansai Expo 2025 и в вертипорте Осаки.

«В ходе сегодняшнего демонстрационного полета мы показали полет из ограниченного пространства внутри выставочного комплекса Tokyo Big Sight к морю. Безопасный взлет и посадка возможны на крышах зданий и узких вертипортах (площадках для взлета и посадки) в городских условиях, и даже в тех районах, где сложно построить большие взлетно-посадочные площадки...», — говорится в сообщении.

Порты для этих аппаратов в дальнейшем смогут устанавливать не только на крышах в городских районах, но и на парковках крупных торговых центров и площадях перед железнодорожными вокзалами. Это сделает авиаперелеты все более популярными, считают в компании.

Благодаря своим габаритам SD-05 может совершать посадку в тех местах, где это не может сделать вертолет. По словам гендиректора SkyDive Томохиро Фукудзавы, стоимость полета в перспективе может быть примерно вдвое больше, чем на такси, а время в пути - в четыре-пять раз меньше.

В декабре в Китае испытали 800-килограммовый гексакоптер.

Ранее в КНР с конвейера сошел первый летающий автомобиль XPeng.