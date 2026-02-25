Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Первый испытательный полет летающего автомобиля состоялся в Японии

В Токио провели первый испытательный полет летающего автомобиля
SkyDrive

В Токио состоялся первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японской компанией SkyDrive. Об этом сообщила компания-разработчик на своем сайте.

Полет был выполнен на самолете «SKYDRIVE (тип SkyDrive SD-05)», том же самом, который использовался в публичных полетах (※2) на выставке Osaka-Kansai Expo 2025 и в вертипорте Осаки.

«В ходе сегодняшнего демонстрационного полета мы показали полет из ограниченного пространства внутри выставочного комплекса Tokyo Big Sight к морю. Безопасный взлет и посадка возможны на крышах зданий и узких вертипортах (площадках для взлета и посадки) в городских условиях, и даже в тех районах, где сложно построить большие взлетно-посадочные площадки...», — говорится в сообщении.

Порты для этих аппаратов в дальнейшем смогут устанавливать не только на крышах в городских районах, но и на парковках крупных торговых центров и площадях перед железнодорожными вокзалами. Это сделает авиаперелеты все более популярными, считают в компании.

Благодаря своим габаритам SD-05 может совершать посадку в тех местах, где это не может сделать вертолет. По словам гендиректора SkyDive Томохиро Фукудзавы, стоимость полета в перспективе может быть примерно вдвое больше, чем на такси, а время в пути - в четыре-пять раз меньше.

В декабре в Китае испытали 800-килограммовый гексакоптер.

Ранее в КНР с конвейера сошел первый летающий автомобиль XPeng.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!