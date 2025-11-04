На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае началось пробное производство летающих автомобилей

В КНР с конвейера сошел первый летающий автомобиль XPeng
Xpeng

В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей от компании XPeng, ранее известной как AeroHT. Новый автомобиль с летающим модулем получил название Land Aircraft Carrier, пишет агентство «Синьхуа».

Как рассказал производитель, первая машина уже сошла с конвейера. Он уточнил, что новый завод XPeng расположен в районе Хуанпу города Гуанчжоу и позволяет выпускать до 10 тыс. летательных модулей ежегодно, однако сначала объемы будут вдвое меньше.

Land Aircraft Carrier — это шестиколесный электромобиль-фургон, с расположенным в задней части летательным модулем. Машина оснащена шестью винтами и управляется через мобильное приложение. Фюзеляж и лопасти изготовлены из прочного и легкого углепластика, а сам автомобиль выполняет функцию зарядной станции для летающего модуля.

До этого американский предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск намекнул, что к концу этого года его компания может представить летающий автомобиль. Бизнесмен сообщил, что Tesla планирует выпустить новый спортивный электромобиль Roadster. Он будет оснащен «сумасшедшими технологиями» и предположительно сможет летать. Маск описал новинку как «более потрясающую, чем все автомобили Джеймса Бонда вместе взятые», но не ответил на дополнительные вопросы о технологиях полета.

Ранее в Китае столкнулись два летающих автомобиля XPeng.

