Психолог рассказала, что делать с мужчиной, который забыл поздравить с 8 Марта

Психолог Булгакова посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта
Если мужчина не поздравил с 8 Марта, нужно спокойно проговорить с ним проблему и дать «инструкцию» для дальнейших действий, а не устраивать скандал, который усугубит ситуацию. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«В 90% случаев он забыл не потому, что он вас не любит. Мужской мозг часто заточен на решение конкретных задач, женщины же живут в контексте отношений и символических жестов. Когда мужчина не поздравляет — это, например, разные «языки любви». Для него забота — это прибить полку или принести зарплату в дом. Для вас — проявление нежности и внимания к датам. Он искренне не понимает, почему цветы важнее реальных дел. Еще часто — обесценивание праздника. Многие мужчины выросли с мыслью, что 8 Марта — это «день женской эмансипации» или «день гипермаркета и скидок». У некоторых это даже вызывает злость и агрессию (мне навязывают покупку подарков). Случается и страх ошибиться — проще не делать, чем сделать плохо. Скандал заставит его только защищаться и уйти в глухую оборону. Он услышит только нападение, а не суть проблемы. Но и молчать, «проглатывая» обиду, — путь к психосоматике и накоплению раздражения. Я рекомендую старые добрые «Я-сообщения». Вместо «Ты меня опять проигнорил!» скажите: «Мне было очень грустно вчера. Для меня этот день — возможность почувствовать твое внимание, и когда этого не случилось, я почувствовала себя ненужной». Это не манипуляция, это честность. После этого добавьте инструкцию к применению: «Мне будет очень приятно, если в следующий праздник ты просто подаришь мне веточку мимозы. Мне важен не бюджет, а знак внимания», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что намекать на подарок не стоит — лучше сказать прямо о своих желаниях.

«Скажите, что хотите конкретно и заранее. Если хотите сюрприз, то можно так: «Любимый, я буду рада любому твоему сюрпризу 8 Марта. Я хочу провести этот день с тобой». Этим вы смещаете фокус с меркантильности на отношения. Но тогда будьте готовы к любому исходу событий, от посещения бара до квеста ужасов. Если вы одни, то воспринимайте этот день не как «меня никто не выбрал», а как день заботы о себе. Купите себе цветы сами (если они вам нужны), сходите в театр, в спа, туда, куда вы давно хотели. Пока вы сами не станете для себя значимым человеком, партнер будет считывать вашу неуверенность и, подсознательно, может обесценивать праздники», — добавила она.

