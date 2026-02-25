Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Биологические следы на окурках помогли раскрыть преступление 30-летней давности на Урале

На Урале преступление 30-летней давности раскрыли благодаря следам на окурках
Прокуратура Свердловской области

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчину приговорили к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима за расправу над семьей, совершенную 30 лет назад в Новогоднюю ночь. Раскрыть преступление удалось благодаря следам на окурках, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

Уралец признан виновным по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР.

«Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Следствие установило, что утром 31 декабря 1992 года в здании железнодорожного вокзала «Свердловск-Пассажирский» он познакомился с группой людей, после совместного распития спиртного был приглашен на празднование Нового года. По версии следствия, во время торжества он поочередно выманивал детей и расправлялся с ними, а взрослым подмешивал лекарство в алкоголь. Всем потерпевшим наносил удары по голове слесарным молотком.

После этого обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. 40-летний мужчина, его 37-летняя жена, их 13-летний сын и 12-летняя дочь, а также родственники семьи из Пермского края и Каменска-Уральского не выжили.

Ранее в Индии женщина расправлялась над детьми, которые были красивее ее собственных.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!