Биологические следы на окурках помогли раскрыть преступление 30-летней давности на Урале

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчину приговорили к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима за расправу над семьей, совершенную 30 лет назад в Новогоднюю ночь. Раскрыть преступление удалось благодаря следам на окурках, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

Уралец признан виновным по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР.

«Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Следствие установило, что утром 31 декабря 1992 года в здании железнодорожного вокзала «Свердловск-Пассажирский» он познакомился с группой людей, после совместного распития спиртного был приглашен на празднование Нового года. По версии следствия, во время торжества он поочередно выманивал детей и расправлялся с ними, а взрослым подмешивал лекарство в алкоголь. Всем потерпевшим наносил удары по голове слесарным молотком.

После этого обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. 40-летний мужчина, его 37-летняя жена, их 13-летний сын и 12-летняя дочь, а также родственники семьи из Пермского края и Каменска-Уральского не выжили.

