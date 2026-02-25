Размер шрифта
В Рязанской области набирает популярность тренд на «гастропатриотизм»

Кирилин: посетители рязанских ресторанов проявляют гастропатриотизм
Жители Рязанской области все чаще выбирают в ресторанах русскую кухню, проявляя гастропатриотизм. Об этом рассказал соучредитель Ассоциации кулинаров региона Дмитрий Кирилин.

«Если раньше частым был ответ от рязанцев: это все мы у бабки в деревне ели, мы хотим чего-то такого заморского, мы же в ресторан пришли. То либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма», — сказал он.

До этого специалисты сети магазинов «Азбука вкуса» рассказали «Газете.Ru», что салаты оливье и селедка под шубой вошли в список самых популярных блюд, которые россияне заказывали зимой. По данным сети в целом продажи готовой еды в сети постоянно растут. Например, только за 2025 год они выросли на 12,2%, а за прошедшие четыре года — на 90,3%. Согласно статистике, каждый второй покупатель приобретает готовую еду.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности еды быстрого приготовления.

 
