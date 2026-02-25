Размер шрифта
Юноше в российском регионе сломали челюсть и нос из-за длинных волос и серьги

Mash: в Башкирии юноше сломали челюсть и нос из-за длинных волос и серьги
В Башкирии посетитель магазина напал на юношу из-за внешнего вида и предстал перед судом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в магазине — один из посетителей оскорбил внешний вид молодого человека с длинными волосами и серьгой, заявив, что мужчины с такими прическами не ходят. Когда тот ответил, что это лишь мнение, агрессор ударил его в челюсть. После того, как потерпевший упал, он продолжил избивать оппонента.

В результате пострадавший получил переломы носа и челюсти. Суд обязал нападавшего выплатить ему компенсацию в размере 250 тысяч рублей, а также избрал ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в Адлере мужчины оскорбили блогершу из-за внешнего вида и напали на нее.

 
