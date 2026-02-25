Невролог назвала бытовые привычки, которые замедляют развитие речи ребенка

Причинами замедления развития речи у детей могут стать чрезмерное экранное время, недостаток общения в семье, отсутствие совместной игры и стремление родителей угадывать желания ребенка без слов. Об этом «Известиям» рассказала детский невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

По словам специалиста, особенно часто развитие речи ребенка замедляется из-за избыточного экранного времени, поскольку речевые навыки формируются именно при живом общении со взрослыми.

«Мультики не ждут ответа, они не подстраиваются под ребенка. Это поток информации, который скорее подавляет развитие речи, чем стимулирует. Особенно уязвим возраст до трех лет, когда активно формируются речевые навыки. Детям до двух лет вообще не нужно проводить время перед экранами», — предупредила она.

Невролог добавила, что еще одной причиной замедления развития речи становятся регулярные попытки родителей угадать желания ребенка и угодить им без слов. В таком случае у малыша отсутствует мотивация обращаться ко взрослым с просьбой и уточнять свои потребности с помощью речи.

Кроме того, на развитии сказывается речевая среда в семье. Эксперт объяснила, что если общение взрослых с ребенком заканчивается на коротких командах, словарный запас пополняется особенно медленно. Необходимо как можно чаще комментировать все бытовые действия простыми фразами, четко артикулируя слова, и давать малышу время для ответа.

Замедлять развитие речи могут также и отсутствие совместной игры с распределением ролей, регулярное искажение слов при общении с ребенком и устойчивое напряжение между членами семьи. В условиях хронического стресса ресурсы мозга ребенка оказываются направлены на адаптацию, а не на получение новых знаний.

Ранее психолог рассказала, как родительский абьюз влияет на ребенка.