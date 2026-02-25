Размер шрифта
Названы главные признаки того, что паре пора обратиться к психологу

Специалист Шамсутдинов: частые конфликты в паре требуют помощи психолога
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Кризис в отношениях можно побороть самостоятельно, однако, в некоторых ситуациях паре потребуется консультация специалиста. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

По его словам, к признакам, когда людям требуется помощь, относятся постоянное чувство раздражения или недовольства и отсутствие желания общаться или проводить время вместе. Кроме того, насторожить должны частые конфликты без разрешения, чувство одиночества или эмоциональной дистанции и желание одного из партнеров прекратить отношения.

Психолог подчеркнул, что все отношения проходят кризисы, однако, важно при этом развивать любовь на протяжении совместной жизни.

«Вообще, испытывать раздражение или недовольство в долгосрочных отношениях — это нормально. Важно понимать, что это не означает конец любви или отношений. Это скорее сигнал о том, что необходимо обратить внимание на свои чувства и потребности», — добавил Шамсутдинов.

Детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова до этого говорила, что совместный отход ко сну укрепит отношения между партнерами, если они оба осознанно выбирают общий режим, а не подстраиваются друг под друга. По ее словам, в целом это необязательное условие для крепких отношений. Она отметила, что гораздо важнее в паре то, насколько между ними выстроен открытый диалог, есть ли взаимное уважение к потребностям и ритму жизни друг друга.

Ранее психолог рассказала, как научиться жить в условиях неопределенности.

 
