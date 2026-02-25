Названо наиболее удачное время для начала похудения к лету

Идеальным временем для начала похудения к лету является конец февраля и начало марта, однако подходить к процессу важно максимально аккуратно. Об этом «Москве 24» заявила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, в этот период организм начинает выходить из эволюционного режима «экономии энергии», поскольку солнечного света становится больше. Это повышает уровень витамина D и серотонина, улучшает настроение и пробуждает желание больше двигаться. Кроме того, за весну можно сбросить вес плавно, без стресса для организма.

«Главный принцип доказательной медицины в похудении — чем медленнее уходит вес, тем устойчивее результат и меньше потери мышечной ткани. Безопасная норма потери веса, которая не «сломает» метаболизм и не приведет к обвисанию кожи, — это 0,5–1 килограмм в неделю», — уточнила Залетова.

При этом она уточнила, что в этом вопросе стоит учитывать свой исходный вес. Здоровым похудение является тогда, когда индекс массы тела не становится ниже 18.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что многие супы предотвращают появление лишнего веса и помогают похудеть. Особенно полезны легкие овощные и бобовые супы. По словам эксперта, супы, несмотря на распространенное убеждение, не являются обязательной частью ежедневного рациона. Однако такие блюда рекомендуется употреблять тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов.

