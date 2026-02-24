Россиянам раскрыли, как избавиться от соседских тараканов

Если от соседей по вентиляции бегут тараканы, закрывать ее полностью опасно, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он рассказал, как можно договориться с соседями о выселении опасных насекомых.

«Обычно тараканы лезут от соседей по вентиляции. Но закрывать это отверстие наглухо может быть опасно. Это нарушает воздухообмен в квартире, из-за чего появляется сырость и может завестись плесень. Вместо этого вентиляцию можно защитить, не перекрывая. Обычно для этого используют мелкую сетку, которая крепится прямо на решетку. Заодно стоит проверить, нет ли щелей в стенах, вокруг труб или розеток — их лучше заделать. Договориться с соседями по-хорошему получается не всегда, можно объяснить им, что тараканы — проблема общая. Травить их поодиночке может быть не эффективно. Если одну квартиру обработать, а соседнюю нет, насекомые, вероятно, перебегут на время и вернутся обратно. Лучше предложить объединиться и вызвать службу дезинсекции на весь подъезд или хотя бы на пару квартир», — рассказал он.

Но если соседи избегают разговора о борьбе с вредителями, следует поговорить с управляющей компанией, предложил Бондарь. Эксперт посоветовал обращаться и в другие органы.

«Жилищный кодекс (статьи 30 и 17) прямо говорит, что собственник обязан содержать квартиру в порядке и не мешать соседям. А Федеральный закон №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 10 и 23) требует от всех граждан соблюдать санитарные нормы, чтобы не вредить окружающим. Первым делом стоит написать заявление в управляющую компанию. Организация отвечает за состояние вентиляции и мест общего пользования. В заявлении можно попросить проверить вентиляционные каналы и при необходимости установить на них защитные сетки, если их нет. Нормы СанПиН как раз обязывают управляющие компании следить за появлением насекомых и, при необходимости, проводить обработку в подъездах. Следующим шагом может быть участковый. У него есть полномочия прийти жильцам и провести беседу. Но для фиксации антисанитарии и наличия тараканов обычно требуется акт осмотра с участием управляющей организации и Роспотребнадзора. Поэтому сразу стоит написать заявление и туда», — подчеркнул он.

Бондарь рассказал, как правильно заполнить заявление в Роспотребнадзор. За нарушение санитарных норм соседям может грозить штраф.

«В заявлении необходимо подробно описать ситуацию, указать адрес соседей и приложить доказательства. Например, видео или фото тараканов. Роспотребнадзор проверит квартиру и при обнаружении антисанитарии может выдать предписание устранить нарушения. Также соседей могут привлечь к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает штраф для граждан за нарушение санитарных требований к жилью от 500 до 1000 рублей. Управляющую компанию также могут привлечь к ответственности в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей. Если подтвердят наличие тараканов в подъезде, за содержание которого отвечает организация. Обычно одного визита полиции бывает достаточно, чтобы люди задумались об уборке. Но если ничего из этого не помогло, остается суд», — заключил он.

