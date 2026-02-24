Мальчик из Красноярска впал в кому после операции на челюсти

Суд вынес приговор медику из Красноярска, который не оказал шестилетнему пациенту помощь должным образом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мальчик пришел к челюстно-лицевому хирургу на прием и пожаловался на боль в зубах и опухоль щеки. Специалист обнаружил острое воспаление нижней челюсти и прооперировал.

«Хотя мальчик жаловался на слабость, боли в ногах и потерю аппетита, врач его выписал», – сообщается в публикации.

На следующий день из-за ухудшения самочувствия ребенок попал в местную больницу, где провел в коме десять дней. Его состояние оценивали как тяжелое.

Хирурга обвинили в причинении вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Во время следственных мероприятий выяснилось, что перед операцией медик не сделал антибиотикопрофилактику и необходимые анализы. Сам специалист заявил, что все было сделано правильно.

Суд приговорил хирурга к одному году ограничения свободы. Помимо этого, он не сможет работать врачом ближайшие два года.

