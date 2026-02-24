Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мальчик из Красноярска впал в кому после операции на челюсти

В Красноярске осудили врача, который неправильно прооперировал мальчика
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор медику из Красноярска, который не оказал шестилетнему пациенту помощь должным образом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мальчик пришел к челюстно-лицевому хирургу на прием и пожаловался на боль в зубах и опухоль щеки. Специалист обнаружил острое воспаление нижней челюсти и прооперировал.

«Хотя мальчик жаловался на слабость, боли в ногах и потерю аппетита, врач его выписал», – сообщается в публикации.

На следующий день из-за ухудшения самочувствия ребенок попал в местную больницу, где провел в коме десять дней. Его состояние оценивали как тяжелое.

Хирурга обвинили в причинении вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Во время следственных мероприятий выяснилось, что перед операцией медик не сделал антибиотикопрофилактику и необходимые анализы. Сам специалист заявил, что все было сделано правильно.

Суд приговорил хирурга к одному году ограничения свободы. Помимо этого, он не сможет работать врачом ближайшие два года.

Ранее врач назвала главные ошибки родителей при уходе за детскими зубами.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!