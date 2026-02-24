В Британии шоколадки в магазинах убирают в пластиковые коробки на фоне массовых краж

Британские супермаркеты усиливают меры безопасности из-за роста краж товаров, включая шоколадные батончики. Ряд магазинов начал помещать популярные сладости в защитные пластиковые коробки, пишет Metro.

По данным Британского розничного консорциума, в прошлом году было зарегистрировано около 5,5 млн случаев краж в магазинах, однако реальный масштаб проблемы может быть выше из-за недоучтенных инцидентов. Эксперты отмечают, что организованные преступные группы все чаще нацеливаются на товары с высокой ликвидностью и легкой перепродажей, включая шоколад.

На фоне ситуации правительство Великобритании готовит законодательные изменения, пишут СМИ. Законопроект о преступности и полиции предусматривает введение отдельного правонарушения за нападение на работников розничной торговли, а также отмену нормы, которая ранее фактически смягчала ответственность за кражи товаров стоимостью менее £200. Власти заявляют, что меры направлены на усиление защиты персонала и снижение уровня розничной преступности.

Ранее британец снимал видео, хвастаясь награбленным, и был арестован.