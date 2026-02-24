Размер шрифта
Житель Архангельска попал под суд за то, что больше года истязал соседей громкой музыкой

В Архангельске мужчину будут судить за истязание соседей громкой музыкой
Жителя Архангельска будут судить за то, что он громко включал музыку, таким образом нарушая права соседей. Об этом сообщает Ломоносовский районный суд города.

Местные жители стали жаловаться на мужчину после того, как в 2023 году он купил в их доме квартиру. С этого момента он нередко делал громкий ремонт и не платил за коммунальные услуги. Помимо этого, около двух лет он дистанционно включал громкую музыку. Это продолжалось до 2025 года.

«С августа 2023 года соседи обращались с жалобами, в ноябре приобрели шумомер и стали составлять акты, отражающие уровень шума, вести видеофиксацию», – сообщается в публикации.

Помимо этого, мужчина якобы несколько раз пнул мопса соседа и его ребенка на их глазах. После этого собаке понадобилась помощь ветеринаров.

Действия россиянина квалифицировали как истязание. Сам фигурант уголовного дела не признает вину. Сейчас судебные разбирательства продолжаются.

Ранее в Ставрополе мужчина избил парня из-за лифтов в подъезде.

 
