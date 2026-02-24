Американцы звонят в госдеп США, чтобы узнать, как уехать из Мексики

Fox News: госдеп принял сотни звонков от находящихся в Мексике американцев

Сотни звонков поступили в госдепартамент США от американцев, находящихся в охваченной беспорядками Мексике. Об этом сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что внешнеполитическое ведомство приняло сотни звонков на «горячую линию». Американцы пытаются найти способ вернуться домой в условиях растущего хаоса в Мексике после ликвидации главы наркокартеля.

В дипмиссии США в Мехико утверждают, что в ряде регионов, несмотря на сообщения об инцидентах днем ранее, «ситуация вернулась в нормальное русло». Дипломаты утверждают, что все аэропорты Мексики открыты, большая часть из них работает в обычном режиме.

В мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).

После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывают дороги, жгут автомобили и грабят магазины.

Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться, данных о пострадавших россиянах пока нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во время беспорядков в Мексике из тюрьмы сбежали более 20 заключенных.