Пятилетний ребенок выпал из окна высотки во время цыганской свадьбы

Во время цыганской свадьбы 5-летний ребенок выпал из окна
Peter Titmuss/Shutterstock/FOTODOM

Пятилетний ребенок выпал из окна высотки во время цыганской свадьбы в отеле в Барселоне, пишет El Caso.

Инцидент произошел в разгар празднования свадьбы с большим количеством гостей. По данным экстренных служб, ребенок упал с одной из верхних точек здания и получил тяжелые травмы, потеряв сознание. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего срочно доставили в специализированную детскую больницу, где он остается госпитализированным в тяжелом состоянии.

Полиция Каталонии начала проверку обстоятельств происшествия. На текущем этапе расследования признаков преступления не выявлено, и рассматривается версия несчастного случая. Правоохранители пытаются установить точное место падения и выяснить, при каких условиях оно произошло, а также проверить соблюдение мер безопасности на территории отеля.

По словам очевидцев, происшествие вызвало сильное эмоциональное напряжение среди гостей свадьбы. В первые минуты после падения возникли сцены паники, что потребовало вмешательства полиции, направившей дополнительные патрули и подразделения общественного порядка для обеспечения безопасности.

