Названы россияне, которые правильнее других утилизируют батарейки

Ежегодный опрос Российского экологического оператора показал, что 45% россиян сдают использованные батарейки в специализированные пункты приема или используют для утилизации контейнер для раздельного сбора мусора. При этом сознательнее других к этому вопросу подходят жители Москвы, Подмосковья, Кировской области и Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Согласно результатам исследования, 39% респондентов доставляют батарейки и другие опасные отходы, в числе которых градусники и лампы, в пункты приема или специальные боксы, установленные в магазинах и офисах. Еще 6% россиян оставляют их в специальных контейнерах, предназначенных для раздельного сбора мусора.

Однако другие 38% опрошенных признались, что привыкли смешивать все отходы в одном мусорном ведре.

За вариант «другое» проголосовали 12% респондентов, а еще 4% не смогли дать точный ответ.

При этом ответственнее остальных к утилизации опасных отходов подходят 70% жителей Москвы и Кировской области. Следующие лучшие результаты принадлежат россиянам из Подмосковья (65%), Ненецкого автономного округа (63%), Ярославской области (62%) и Санкт-Петербурга (61%). Последними в десятке лучших оказались жители Республики Коми (60%), Татарстана (60%), Ленинградской области (59%) и Пермского края (58%).

Ранее россиянам рассказали, можно ли пользоваться батарейками после истечения срока годности.