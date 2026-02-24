Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Названы россияне, которые правильнее других утилизируют батарейки

РЭО: 45% россиян правильно утилизируют батарейки
Shutterstock

Ежегодный опрос Российского экологического оператора показал, что 45% россиян сдают использованные батарейки в специализированные пункты приема или используют для утилизации контейнер для раздельного сбора мусора. При этом сознательнее других к этому вопросу подходят жители Москвы, Подмосковья, Кировской области и Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Согласно результатам исследования, 39% респондентов доставляют батарейки и другие опасные отходы, в числе которых градусники и лампы, в пункты приема или специальные боксы, установленные в магазинах и офисах. Еще 6% россиян оставляют их в специальных контейнерах, предназначенных для раздельного сбора мусора.

Однако другие 38% опрошенных признались, что привыкли смешивать все отходы в одном мусорном ведре.

За вариант «другое» проголосовали 12% респондентов, а еще 4% не смогли дать точный ответ.

При этом ответственнее остальных к утилизации опасных отходов подходят 70% жителей Москвы и Кировской области. Следующие лучшие результаты принадлежат россиянам из Подмосковья (65%), Ненецкого автономного округа (63%), Ярославской области (62%) и Санкт-Петербурга (61%). Последними в десятке лучших оказались жители Республики Коми (60%), Татарстана (60%), Ленинградской области (59%) и Пермского края (58%).

Ранее россиянам рассказали, можно ли пользоваться батарейками после истечения срока годности.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!