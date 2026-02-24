Размер шрифта
Трое россиян несколько часов держали женщину в машине, угрожая ей ножом

На Кубани трое мужчин несколько часов держали 38-летнюю женщину в машине и вымогали у нее деньги. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Кавказском районе. Трое жителей Успенского района в возрасте 28, 34 и 36 лет приехали к дому женщины, с которой был знаком один из них. Злоумышленники убедили ее сесть в машину для разговора, после чего заблокировали двери и увезли ее.

После этого мужчины в течение трех часов удерживали жертву в автомобиле, угрожая ей ножом и требуя 200 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, женщина пообещала преступникам собрать всю сумму в течение суток — после этого ее отпустили. Оказавшись на свободе, она сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В данный момент уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ — «вымогательство» направлено в суд. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее бандит похищал наркоторговцев и вымогал у них деньги в Тюмени.

 
