В сети раскритиковали блогера, опубликовавшего видео с родами жены

SCMP: блогера из Китая раскритиковали за видео с родами жены

В сети раскритиковали блогера из Китая, опубликовавшего видео с родами жены, пишет South China Morning Post.

Китайский блогер с аудиторией более 12 млн подписчиков оказался в центре общественного скандала после публикации видеоролика, в котором он задокументировал 23-часовые роды своей супруги. Женщине потребовалась экстренная медицинская помощь, операция и переливание крови, после чего и мать, и новорожденная девочка находились под наблюдениями врачей.

Публикация вызвала резкую критику в социальных сетях. Пользователи обвинили блогера в нарушении приватности супруги и попытке монетизировать ситуацию, в том числе из-за наличия рекламной интеграции в ролике. Спорный ролик впоследствии был удален. Супруга блогера прокомментировала ситуацию, заявив, что целью публикации было «аутентично задокументировать процесс родов» и показать непредсказуемость и риски, с которыми могут столкнуться семьи.

Позже аккаунт мужчины был заблокирован платформой за нарушение правил и действующих норм.

Ранее блогер попытался повторить TikTok-челлендж и был арестован.