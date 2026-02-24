Москвичи смогут увидеть «Окопный Спас» Антона Беликова

В столице пройдет выставка «Около войны: Люди. Истории. Знаки». Экспозиция создана проектом «Русский стиль» совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства и исследует войну как целостную семиосферу с собственной атрибутикой и культурой, сообщается в Telegram-канале проекта.

Уточняется, что концепция выставки построена вокруг двух хронологических комнат-интерьеров, воссоздающих дома, из которых защитники Отечества уходили на фронт во время Великой Отечественной войны и в наши дни.

Экспозиция повествует о войне через истории людей, судьбы которых стали неотъемлемой частью исторического контекста.

На выставке будут представлены экспонаты из музейных и частных собраний, редкие плакаты времен Великой Отечественной войны, живописные работы современных молодых художников, посвященные специальной военной операции, а также анимированные плакаты Петра Скляра.

Одним из ключевых экспонатов станет образ «Окопного Спаса». Чтимая икона была написана на крышке от снарядного ящика художником Антоном Беликовым во время службы на спецоперации и хранится в храме в Авдеевке. Образ доставлен в Москву специально для выставки бойцами подразделений, выполняющих боевые задачи на Авдеевском направлении.

Также гости выставки смогут увидеть УАЗ-452, расписанный муралистом Александром Цыпковым. Автомобиль приобретен на средства Фонда развития музея и пожертвования сотрудников. После завершения выставки он будет передан храму в Авдеевке для доставки гуманитарной помощи мирным жителям в зоне спецоперации.

Выставка «Около войны: Люди. Истории. Знаки» будет работать с 27 февраля по 17 мая.