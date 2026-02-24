Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Москвичи смогут увидеть «Окопный Спас» Антона Беликова

В Москве откроется выставка об историях защитников Отечества разных эпох
shakko/CC BY-SA 3.0

В столице пройдет выставка «Около войны: Люди. Истории. Знаки». Экспозиция создана проектом «Русский стиль» совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства и исследует войну как целостную семиосферу с собственной атрибутикой и культурой, сообщается в Telegram-канале проекта.

Уточняется, что концепция выставки построена вокруг двух хронологических комнат-интерьеров, воссоздающих дома, из которых защитники Отечества уходили на фронт во время Великой Отечественной войны и в наши дни.

Экспозиция повествует о войне через истории людей, судьбы которых стали неотъемлемой частью исторического контекста.

На выставке будут представлены экспонаты из музейных и частных собраний, редкие плакаты времен Великой Отечественной войны, живописные работы современных молодых художников, посвященные специальной военной операции, а также анимированные плакаты Петра Скляра.

Одним из ключевых экспонатов станет образ «Окопного Спаса». Чтимая икона была написана на крышке от снарядного ящика художником Антоном Беликовым во время службы на спецоперации и хранится в храме в Авдеевке. Образ доставлен в Москву специально для выставки бойцами подразделений, выполняющих боевые задачи на Авдеевском направлении.

Также гости выставки смогут увидеть УАЗ-452, расписанный муралистом Александром Цыпковым. Автомобиль приобретен на средства Фонда развития музея и пожертвования сотрудников. После завершения выставки он будет передан храму в Авдеевке для доставки гуманитарной помощи мирным жителям в зоне спецоперации.

Выставка «Около войны: Люди. Истории. Знаки» будет работать с 27 февраля по 17 мая.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!