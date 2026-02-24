Размер шрифта
Воспитанники детских домов приняли участие в турнире «Кубок Легенд»

«Чемпионат» организовал для детей поездку на «Кубок Легенд»
«Чемпионат»

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с «Клубом волонтеров» организовал для воспитанников ГКУ ВО «Камешковский детский дом» и центра содействия семейного воспитания №9 на международный поездку на международный футбольный турнир «Кубок Легенд», сообщается на портале.

Дети не только побывали на трибунах, но и выводили футболистов на поле, а также подавали игрокам мячи.

«На «Кубке Легенд» дети впервые оказались так близко к настоящим легендам. Мы верим, что спорт может стать для них опорой и вдохновением», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

После игр дети смогли пообщаться с легендами российских клубов и звездами мирового футбола.

«Подумайте только, ребята пообщались с такими футболистами, как Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев, у которых на троих больше двух десятков побед в Чемпионате России, победа в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, – фантастика! Такие события запомнятся детям на всю жизнь», — рассказал директор МООВ «Клуб волонтеров» Антон Стременовский.

Напомним, проект «Открывая спорт» реализуется спортивным порталом «Чемпионат» совместно с МООВ «Клуб волонтеров» при поддержке профессиональных спортивных клубов и организаторов мероприятий.
 
