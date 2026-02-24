Размер шрифта
В Подмосковье назвали количество привитых домашних животных

Более 225 тысяч домашних животных в Подмосковье получили прививки в 2025 году
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Более 130 тыс. собак и 95 тыс. кошек получили прививки в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как рассказали в ведомстве, более 80 тыс. собак и около 65 тыс. кошек были привиты от бешенства.

«Для собак и кошек доступна бесплатная вакцинация от бешенства препаратом «Рабикан», а также комплексные прививки от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, лептоспироза и других заболеваний за дополнительную плату. Кошек прививают от панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита и других инфекций», — говорится в сообщении.

Владельцам домашних животных напомнили, что для прививки можно обратиться в любую из более чем 80 государственных ветеринарных клиник Подмосковья. Найти ближайшую можно на портале «Мой АПК».
 
