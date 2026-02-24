Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российский спортсмен поддержал проект Сбера «Спасибо олимпийцам»

Ски-альпинист Филиппов: поддержка на Олимпиаде была не лишней
Сбер

Россйиский ски-альпинист, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Италии, Никита Филиппов, назвал не лишней поддержку спортсменов в рамках проекта Сбера «Спасибо олимпийцам».

«Естественно, мне нравится позиция - своих не бросаем», — сказал он.

В рамках проекта желающие оставляли в Telegram-боте слова благодарности и гордости за спортсменов. Затем эти слова выводили на билбордах в Москве.

Также в Сбере сообщили, что теперь поддержать развитие детского спорта в регионах можно переводом бонусов «Спасибо» через приложение «СберБанк Онлайн». Банк удвоит перечисленные бонусы в фонд «Вклад в будущее».
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!