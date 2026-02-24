Размер шрифта
Россиянин выстрелил в глаз знакомому и получил четыре года колонии

В Удмуртии мужчина выстрелил в глаз знакомому во время ссоры
В Ижевске суд приговорил 54-летнего местного жителя к четырем годам колонии за выстрел в знакомого, пострадавший получил ранение глаза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошел в припаркованном автомобиле недалеко от дома на Якшур-Бодьинском тракте. Подсудимый поссорился с приятелем и выстрелил ему в глаз. Врачи диагностировали у пострадавшего размозжение глазного яблока, ушибленную рану лица и значительную утрату трудоспособности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

До этого в Петербурге 37-летний мужчина выстрелил в лоб своему соседу, который повредил электрощиток и пытался ворваться к нему в квартиру с ломом.

Ранее петербуржец поссорился с братом из-за квартиры и случайно выстрелил в мать.
 
