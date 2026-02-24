Размер шрифта
В Кузбассе закрывается знаменитый ликеро-водочный завод

Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В Мариинске прекращает работу ООО «Сибирская водочная компания». Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Кузбасса.

Уточняется, что знаменитый ликеро-водочный завод закроется после истечения срока лицензии на производство алкогольной продукции.

Предприятие прекратит работу из-за увеличения акцизных сборов, а также в связи с изменениями условий приобретения основного сырья.

«В дальнейшем запланирована выездная встреча представителей Минсельхоза Кузбасса и Минтруда Кузбасса с сотрудниками предприятия, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы дальнейшего трудоустройства сотрудников предприятия», — подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства Кузбасса.

Также отмечается, что ситуация находится под контролем профильных ведомств.

В декабре 2025 года японская компания Suntory Global Spirits, которая владеет брендом бурбона Jim Beam, анонсировала временную приостановку работы своего ключевого производственного комплекса в штате Кентукки, США, на весь 2026 год. Решение связано с запланированными инвестициями, направленными на модернизацию и улучшение производственной инфраструктуры.

Ранее в России научились производить основу для крепкого алкоголя из зерна и яблок.
 
