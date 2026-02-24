В Звездном городке пройдет Гагаринский забег

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на Гагаринский забег в Звездном городке

В Звездном городке 25 апреля пройдет Гагаринский забег, посвященный первому полету человека в космос, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это редкая возможность посетить закрытый город, в котором живут космонавты перед покорением солнечной системы. Также впервые в этом году у спортсменов есть возможность поучаствовать в Гагаринском забеге в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Маршрут забега пройдет через центральную часть Звездного городка. Желающие смогут пробежать различные дистанции, среди которых 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Также каждому участнику вручат стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража и медаль.

Кроме того, для зрителей организуют фан-зону с тематическими локациями. В день забега желающие смогут посетить музей Центра подготовки космонавтов и узнать историю покорения космоса.