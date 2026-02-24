Голый мужчина следил за женщинами в примерочной торгового центра на Урале

В Екатеринбурге посетительница торгового центра обнаружила в примерочной голого мужчину, который наблюдал за ней и совершал непристойные действия. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в одном из магазинов ТЦ «Ботаника Молл». Девушка пришла примерить футболку. Проходя мимо первой кабинки, где была открыта шторка, она увидела полностью обнаженного мужчину. Сначала екатеринбурженка подумала, что это случайность, но когда вышла, мужчина продолжал стоять на виду и совершал непристойные действия.

Девушка успела снять его на телефон через зеркало. Она обратилась к продавцам, но те ответили, что охранник не вышел на работу и они не могут ничем помочь. Услышав разговор, мужчина быстро оделся и покинул магазин.

До этого в Чехии девушка выбежала на оживленную трассу и стала бросаться на проезжавшие автомобили. Она размахивала руками и кричала, что ее преследуют зомби. Полиция пыталась утихомирить дебоширку, но та оказала сопротивление и искусала одного из стражей порядка. Анализ крови показал, что девушка находилась под воздействием наркотиков, она доставлена в больницу.

Ранее голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри.