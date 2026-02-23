В Ленобласти мать напала на сына с ножом, мужчина не выжил

В поселке Красный Бор Ленинградской области 60-летняя женщина напала с ножом на своего 40-летнего сына, спасти мужчину не смогли. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчину с колото-резаной раной обнаружили 22 февраля, спасти пострадавшего не удалось. сотрудники полиции установили, что ножом его ударила собственная мать. Подозреваемую задержали, с ней проводятся следственные действия.

В ближайшее время ей предъявят обвинение. Суд настаивает на заключении женщины под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Красноярске 36-летняя женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности. Пострадавшую вовремя доставили в больницу, медики спасли ей жизнь. Нападавшую задержали, она была пьяна. Суд отправил ее в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее россиянка на спор ударила сестру ножом в живот.