Неизвестный расстрелял внедорожник в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина обстрелял белый внедорожник, припаркованный во дворе дома, в автомобиль попало пять пуль, ущерб хозяйка оценила в полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел днем 22 февраля. По словам владелицы авто, мужчина подошел к мусорному контейнеру и открыл огонь по машине. В салоне в этот момент никого не было.

После случившегося женщина написала заявление в полицию, она опасается за свою жизнь. Стрелявшего ищут, хозяйка авто оценила ущерб в полмиллиона рублей.

До этого 19-летний студент обстрелял из пневматического пистолета автобус в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, чтобы похвастаться оружием перед друзьями. Стрелка задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье неизвестный обстрелял два микроавтобуса.