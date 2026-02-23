Подросток отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой на 4,5 млн

В Саратове 17-летний подросток отдал мошенникам сейф, в котором хранились деньги в рублях и евро, а также украшения с бриллиантами на общую сумму более четырех млн рублей. Об этом сообщает «Регион 64».

Инцидент произошел 17 февраля. Подростку позвонили неизвестные и сообщили о взломе его аккаунта на портале Госуслуги и переводах средств на финансирование противоправной деятельности. Представившись сотрудником ФСБ, мошенник убедил юношу передать все имеющиеся дома деньги и драгоценности для «декларирования».

Открыть сейф самостоятельно молодой человек не смог, он вынес его целиком и передал незнакомцу у дома. Отец подростка, заметив странности в поведении сына, поговорил с ним и выяснил правду, после чего обратился в полицию. Ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. Задержан 18-летний курьер из Ленинградской области, у него изъято 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионер поверил в несуществующее уголовное дело и отдал мошенникам 15 млн рублей.