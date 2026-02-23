Размер шрифта
Большинство россиянок рассказали об уверенности рядом с мужчиной-инвестором

Сбер: 61% россиянок назвали ум главным качеством мужчины-инвестора
Сразу 8 из 10 россиян заявили, что у них повысится доверие к мужчине, если они узнают, что он успешный инвестор, следует из результатов исследования «СберИнвестиций» к 23 февраля.

По данным опроса, 61% россиян больше всего ценят в мужчинах-инвесторах ум и аналитические способности, 54% — умение планировать будущее, 48% — рациональный подход к деньгам, 47% — финансовую самостоятельность, а 42% — надежность.

Также участницы опроса рассказали, что их раздражает в мужчинах-инвесторах. Чуть больше половины (53%) назвали жадность, 43% — риск и авантюры, 41% — озабоченность цифрами, 31% — чрезмерную самоуверенность, 27% — тревожность, а 21% — излишнюю эмоциональность.

Говоря о конкретных инструментах, 51% россиянок хотят, чтобы инвестиционный портфель мужчины был сбалансирован, 29% выделают акции, 26% — облигации, 19% — золото, 14% — недвижимость, 10% — валюту, а 3% — инструменты срочного рынка.

«Опрос показал, что большинство женщин ценят взвешенный подход к инвестициям у мужчин и считают, что лучше диверсифицировать свои вложения, а не гнаться за высокой доходностью. И мужчины оправдывают ожидания — наша статистика подтверждает, что они, действительно, становятся все более последовательными и рациональными», — рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.
 
