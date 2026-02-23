Размер шрифта
Общество

Микроавтобус с туристами попал под камнепад в Северной Осетии

112: в Северной Осетии автобус с туристами попал по камнепад
Alexandre.ROSA/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии микроавтобус с 18 туристами попал под камнепад, когда группа возвращалась с курорта Мамисон. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел ночью 22 февраля на Транскавказской автомагистрали. На участке дороги, где проезжал микроавтобус, начался камнепад. Водитель смог избежать серьезных последствий, пассажиры не пострадали. Автомобиль получил незначительные повреждения.

До этого в Черноморском районе Крыма опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Черноморское. В момент аварии в салоне находились семь пассажиров. Двое из них получили травмы, их доставили в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сотни туристов застряли в Териберке из-за непогоды.
 
