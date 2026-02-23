Россиян предупредили о новой мошеннической схеме со скрытыми подписками

Злоумышленники начали рассылать россиянам фишинговые письма с информацией о якобы обнаружении скрытых подписок и предложением их аннулировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка» Народного фронта.

«Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: «Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги», — рассказал источник агентства.

По его словам, в сообщении содержится ссылка на фишинговый сайт, через который предлагается аннулировать нежелательные подписки. Он идеально имитирует интерфейс банка или платежной системы, при этом пользователей просят осуществить вход в аккаунт или подтвердить карту.

В пресс-службе отметили, что мошенники нацеливаются на активных онлайн-покупателей. Они используют страх людей перед неконтролируемыми списаниями денежных средств и их привычку после новогодних праздников отменять ненужные подписки.

На этом фоне россиян призвали не переходить по ссылкам в подобных сообщениях. Источник напомнил, что управлять подписками можно через личные кабинеты самих сервисов или в настройках магазина приложений. Также он посоветовал проверять на наличие опечаток электронные письма от неизвестных и адреса отправителей.

Ранее психолог перечислил признаки того, что близкий человек находится под влиянием мошенников.